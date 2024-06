Loods in Eanjum was doelwit van integrale controle

do 6 juni 2024, 18.30 uur

EANJUM - Een loods aan de Mûnebuorren 21 in Eanjum was dinsdag onderwerp van een grote integrale controle. Het is op dit moment nog onbekend of er strafbare feiten zijn gepleegd.

De politie zou een breekijzer hebben gebruikt in de loods. Bij de controle waren verder aanwezig: de handhaving van de gemeente Noardeast-Fryslân en de douane. Medewerkers van de douane hebben met een hond onderzoek gedaan in de loods.

Poeder

Er werd onder andere een zak met wit poeder aangetroffen dat vermoedelijk nu in onderzoek is. Het zou gaan om poeder waarmee je een milkshake machine mee schoonmaakt, volgens een ingewijde.

De loods is verder onderzocht met röntgenapparatuur voor de vloeren en de muur.

De gemeente Noardeast-Fryslân kan tot op heden nog geen verdere mededelingen doen over de integrale controle. Mogelijk volgt er vrijdag meer informatie.

FOTONIEUWS