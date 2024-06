Auto belandt in de greppel; bestuurder verdwenen

wo 5 juni 2024, 10.36 uur

SURHUISTERVEEN - In de nacht van dinsdag op woensdag is er op de Warreboslaan in Surhuisterveen een auto van de weg geraakt. De bestuurder verloor de controle over het stuur en belandde in een greppel.

Omstreeks 05.00 uur werden de hulpdiensten gewaarschuwd en ook de brandweer werd meegestuurd. Bij aankomst van de hulpdiensten bleek de bestuurder niet meer aanwezig te zijn bij het voertuig.

De politie heeft woensdag laten weten dat er nog geen contact is geweest met de bestuurder. Er wordt momenteel onderzoek gedaan om te achterhalen wat er precies is gebeurd en waar de bestuurder zich bevindt.

