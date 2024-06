Brandstichting en vandalisme in Augustinusga

ma 3 juni 2024, 15.27 uur

AUGUSTINUSGA - Er is recent schade toegebracht aan De Bosk in Augustinusga, zo meldt het dorpsbelang van het dorp op Facebook. Op de foto’s die het dorpsbelang plaatst, is schade aan bomen te zien. Ook liggen er scherven op de grond en is er brand gesticht.

Het dorpsbelang van Augustinusga geeft de verantwoordelijke de kans om zich te melden en de schade te herstellen. Als dit niet gebeurt, zal het dorpsbelang de politie inschakelen.