Burgumse winkeldievegge aangehouden

za 1 juni 2024, 11.21 uur

BURGUM - In een winkel aan de Schoolstraat in Burgum is vrijdag rond 11.00 uur een winkeldievegge aangehouden. De 23-jarige vrouw uit Burgum werd betrapt in een kledingwinkel. De politie kwam ter plaatse om de vrouw mee te nemen naar het bureau.

Mogelijk heeft de Burgumse al eerder toegeslagen op vrijdagochtend. Ze zou op twee andere locaties aan de Schoolstraat winkeldiefstallen hebben gepleegd.