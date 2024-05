'Oefenen met explosieven in Kollumerwaard'

vr 31 mei 2024, 13.56 uur

KOLLUMERPOMP - De Kollumerwaard bij Kollumerpomp is in beeld als plekken voor munitieopslag van Defensie. In de Kollumerwaard wil Defensie gaan oefenen met explosieven.

Dat blijkt uit nieuwe plannen van het leger welke door RTV Noord bekend zijn gemaakt. Defensie wil ook meer oefenruimte in de Marnewaard.

De Kollumerwaard is een verwaarloosd terrein waar voorheen een kruitfabriek was gevestigd. Er wordt momenteel wat recreatieverhuur op het terrein gedaan. De gemeente zou deze locatie als geschikte plek zien.

Omdat Groningen al te kampen heeft met aardbevingen heeft Defensie gekozen om met munitie te gaan oefenen in het natuurgebied Kollumerwaard in de gemeente Noardeast-Fryslân. Er wordt onderzocht of dit een geschikte plek is, ook met het oog op de trillingen die worden veroorzaakt.

Poll: Is de Kollumerwaard de goede plek voor oefenen met munitie?