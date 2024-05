Drugsonderzoek in Dantumadiel: CocaÃ¯negebruik 'relatief' hoog

Drugsonderzoek in Dantumadiel: Cocaïnegebruik 'relatief' hoog

vr 31 mei 2024, 10.24 uur

DAMWALD - Rioolwateronderzoek heeft aangetoond dat het cocaïnegebruik in de gemeente Dantumadiel relatief hoger is dan in Dokkum, maar lager is dan in Burdaard. Daar werd ook onderzoek gedaan.

Het drugsgebruik neemt toe richting het weekend, wat wijst op recreatief gebruik tijdens uitgaansavonden. Het onderzoek van het Wetterskip Fryslân vond plaats van 8 tot 14 november 2023. De resultaten laten zien, dat gedurende de meetperiode het gebruik van de diverse gemeten drugs over het algemeen geen grote uitschieters laat zien.

Burgemeester Klaas Agricola: "Ik bin bliid dat wy no wat mear ynsicht hawwe oer hoe't it gebrûk yn Dantumadiel is. Ut it ûndersyk blykt dat der sprake is fan drugsgebrûk by in part fan ús ynwenners en ek it gebrûk fan ferskate soarten troch de wike. Hjir meitsje ik my slim soargen oer."

Meetresultaten en financiële omvang

Er is getest op de aanwezigheid van de volgende soorten drugs: Cocaïne, Amfetamine (Speed), Methamfetamine (Chrystal Merth), Cannabis en MDMA (XTC). Wat betreft methamfetamine en cannabis liggen de waardes soms zelfs onder de detectiegrens.

Cocaïne en MDMA worden in de gemeente Dantumadiel vooral in het weekend gebruikt. De gemeente Dantumadiel heeft zelf geen uitgaanscentrum. Er kan dus van worden uitgegaan dat de gevonden resten voornamelijk afkomstig zijn van inwoners die elders uitgaan of dat deze drugs door inwoners in de thuissetting of bij lokale aangelegenheden worden gebruikt.

Tijdens de hele meetweek is sprake van het gebruik van amfetamine in de gemeente Dantumadiel. Dit zou kunnen wijzen op de aanwezigheid van een groep die deze drug problematisch gebruikt in bijvoorbeeld de thuissetting of in een werk-gerelateerde setting.

De totale financiële omvang op jaarbasis op basis van de vier drugs (cocaïne, amfetamine, MDMA en Cannabis) wordt geschat op 1,5 miljoen euro. Deze cijfers zeggen echter niets over de totale omvang van het gebruik van drugs in Dantumadiel.