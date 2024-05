Vier bruggen vernieuwd bij BroeksterwÃ¢ld en FeanwÃ¢lden en WÃ¢lterswÃ¢ld

Vier bruggen vernieuwd bij Broeksterwâld en Feanwâlden en Wâlterswâld

vr 31 mei 2024, 10.08 uur

FEANWALDEN - Dankzij het werk van aannemer WMR Rinsumageast liggen vier bruggen in de gemeente Dantumadiel er weer prachtig bij. De brug bij de Trekwei in Wâlterswâld is volledig vernieuwd.

De fundering en het brugdek zijn vervangen, damwanden zijn bekleed met een houten voorzetwand en de brug heeft nieuwe leuningen gekregen. De aansluitingen op de Trekwei en Wâlddyk zijn voorzien van een nieuwe betonverharding van printbeton.

Vernieuwing

Ook bij het Bûtefjild in Feanwâlden en de Tienewei in Broeksterwâld zijn drie bruggen aangepakt. Bij het Bûtefjild zijn de fundering en het brugdek over de vaarroute de Wiel geheel vervangen. Onder de andere brug bij het Bûtefjild en de brug aan de Tienewei is een stalen duiker aangebracht.

Herkenbare bakens

Alle drie de bruggen hebben hun oorspronkelijke uitstraling behouden, waardoor ze nog steeds als herkenbare bakens in het landschap liggen. Het beton is gerepareerd en alles heeft een nieuwe verflaag gekregen, wat bijdraagt aan de duurzaamheid en het behoud.

Met deze vernieuwingen is de gemeente Dantumadiel weer een stuk veiliger en aantrekkelijker voor zowel het verkeer als de bewoners.