Omwonenden ervaren parkeerproblemen in Dokkumer centrum

zojuist geplaatst

DOKKUM - De bewoners van de binnenstad van Dokkum luiden de noodklok over de aanhoudende parkeerproblemen in hun buurt. In een brief aan de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân spreken zij hun zorgen uit over de huidige situatie en roepen zij op tot actie.

Blauwe zone

De ingevoerde blauwe zone op parkeerplaats De Helling, bedoeld om doorstroming te bevorderen voor kortparkeerders, blijkt voor de bewoners geen adequate oplossing. "We hebben steeds meer moeite om een parkeerplaats te vinden," aldus de buurtvereniging Drie Pijpster Gracht in hun brief.

Voorstel

Als oplossing stellen de bewoners voor om parkeervergunningen op kenteken opnieuw in te voeren, een systeem dat ruim tien jaar geleden naar tevredenheid functioneerde. Dit zou specifiek moeten gelden voor bewoners die afhankelijk zijn van parkeerplaats De Helling.

Alternatieven

Daarnaast suggereren de bewoners om parkeerplaats De Helling volledig als blauwe zone in te richten, gecombineerd met parkeervergunningen voor bewoners. Ook pleiten zij voor alternatieve parkeermogelijkheden tijdens drukke momenten, zoals bij evenementen. Hierbij wordt gedacht aan de parkeerplaats bij de brandweer of bij de Groen van Prinsterer.

Bereid tot overleg

De buurtvereniging heeft aangegeven graag in gesprek te willen gaan met de gemeente om hun ideeën nader toe te lichten. Zij willen actief meedenken over mogelijke oplossingen en de bewoners goed informeren over de gang van zaken.

Informatiebijeenkomsten

Tot slot verzoeken de bewoners om regelmatig bijgepraat te worden over de ontwikkelingen rondom de parkeerproblematiek in Dokkum. Een terugkerende informatieavond voor bewoners zou volgens hen een goede stap zijn om de communicatie te verbeteren en draagvlak te creëren.

Met hun brief hopen de bewoners dat de gemeenteraad hun zorgen serieus neemt en spoedig maatregelen treft om de parkeerdruk in de binnenstad te verlichten.