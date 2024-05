Inbreker(s) slaan op de vlucht door alarm bij Technim

do 30 mei 2024, 19.00 uur

HURDEGARYP - Dieven waren donderdagnacht actief bij Technim aan de Rijksstraatweg bij Hurdegaryp. Door de gevel te forceren wist men binnen te komen.

Eenmaal binnen wachtte een onaangename verrassing. De lichten sprongen aan en er ging een alarm af. Men besloot er gelijk vandoor te gaan.

Het bedrijf is op zoek naar getuigen die mogelijk iets gezien hebben. De politie is dezelfde nacht nog ter plaatse geweest en de zaak is in onderzoek.

De dieven hebben een enorme schade veroorzaakt en zijn zonder enige buit verdwenen in het holst van de nacht.