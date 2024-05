Opbrengst 6e Lauwersmeer Fietstocht voor nieuwe pakken voor de KNRM

do 30 mei 2024, 12.12 uur

DOKKUM - Op zaterdag 11 mei jongstleden reden zo'n 425 enthousiaste fietsers mee met de Lauwersmeer Fietstocht. De organisatie - in handen van Lionsclub Dokkum Bonifatius - heeft deelnemers van jong tot oud mogen verwelkomen voor de fietstocht van 40 km, 70 km of 110 km.

Het grote aantal deelnemers, de sponsoren en het prachtige weer zorgden voor een recordopbrengst van € 6371,02. Met dit bedrag worden reddingspakken en opleidingen bekostigd voor nieuwe opstappers bij de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij (KNRM) op Schiermonnikoog en in Lauwersoog.

"Ook dit jaar hebben we met veel enthousiasme en inzet er weer een mooie tocht van kunnen maken", aldus Gaathze Kloosterman van Lionsclub Dokkum Bonifatius. "Want ook nu wist een groot aantal fietsers onze tocht te vinden. Zij zorgden samen met onze gulle sponsoren niet alleen voor deze mooie opbrengst, maar ook voor een fantastische sfeer op de dag zelf."

Veelgehoorde reacties na afloop waren in de trend van: "De fietsroute wie in bytsje oars, mar wol supermoai (goede pijlen ensa)! Mei goeie fersoarching onderweis, personalik tinke wy dat jim langzamerhan, qua organisatie ensa 1 fan de moaiere, bettere fietstochten ha!"

Kortom, de aanpak van Lions bleek weer heel geslaagd en dat betekent dat de zevende editie van de tocht alweer gepland staat voor zaterdag 31 mei 2025, wederom twee dagen na Hemelvaart.

De Lauwersmeertocht is enkele jaren geleden door Lionsclub Dokkum Bonifatius bedacht om mensen in beweging te krijgen langs Werelderfgoed Waddenzee en Nationaal Park Lauwersmeer. Voor de toerrijders is er een afstand van 40 km en 70 km, voor de ambitieuze fietsers een ronde van 110 km.

De opstapplaatsen zijn in Dokkum en Zoutkamp. De Lauwersmeertocht is voor veel fietsliefhebbers een laatste training voor de Elfstedenfietstocht die in het hierop volgende Pinksterweekend plaatsvindt.