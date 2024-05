Subsidie voor aula Boelenslaan van Durk Pultrum Fonds

do 30 mei 2024, 11.03 uur

BOELENSLAAN - Het Durk Pultrum Fonds stelt € 1500 beschikbaar voor renovatie en onderhoud van de voormalige hervormde kerk in Boelenslaan, tegenwoordig in gebruik als aula van begrafenisvereniging 'De Laatste Eer.

Bestuursleden van het fonds Jaap Jongejan en Hinke Hermsen overhandigden een cheque aan een delegatie van het bestuur van de begrafenisvereniging, bestaande uit Sietse Hansma, Willem Jan Haisma en Jan Benedictus.

Het torentje zal hersteld en verduurzaamd worden en het schilderwerk aan de buitenzijde wordt tegelijk aangepakt. Het Durk Pultrum Fonds beheert de middelen die vrijkwamen na de verkoop van het Volksgebouw te Boelenslaan. Plaatselijke en regionale initiatieven op sociaal-cultureel gebied kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage.

De voormalige hervormde kerk te Boelenslaan is in de tweede helft van de jaren zeventig verbouwd tot aula. Sinds die tijd is begrafenisvereniging 'De Laatste Eer' eigenaar van het oudste en enige monument van Boelenslaan. Halverwege de 19e eeuw werd de kerk gesticht met het doel het zedelijk en godsdienstig verval van de arme heidebevolking tegen te gaan. Vanaf 1852 vond ook een nieuw opgerichte lagere school onderdak in de kerk. Jan van Zuilen uit Twijzel werd hoofd van de school. De openbare basisschool van Boelenslaan werd in 1986 genoemd naar deze eerste schoolmeester, die zijn laatste rustplaats heeft op de begraafplaats naast de aula.