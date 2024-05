Fietsster aangereden langs Oude Commissieweg

wo 29 mei 2024, 12.20 uur

NOARDBURGUM - Een fietsster raakte woensdagochtend gewond bij een ongeval langs de Oude Commissieweg, even buiten Burgum. Een automobilist zag de fietsster over het hoofd en een aanrijding was het gevolg.

Het slachtoffer raakte lichtgewond aan haar been en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

