Hegebeintum ook na sluitingstijd goed te bezoeken

za 18 mei 2024, 10.17 uur

HEGEBEINTUM - Wethouder Hanneke Jouta van de gemeente Noardeast-Fryslân, onthulde vrijdag de nieuwe informatieborden bij het Kennis en Ynformaasjesintrum Hegebeintum. Bezoekers aan het dorp, met de hoogste terp van West-Europa, kunnen nu ook na sluitingstijd de juiste informatie tot zich nemen en de bijzondere historie ervaren en beleven.

"Ik bin hjir opgroeid, Hegebeintum derom draach ik 'n waarm hert ta," vertelt Jouta. "It is prachtich dat der wer een fase fan it saneamde masterplan klear is." Dit plan is in 2021 geschreven door landschapsarchitect Erik Overdiep.

Vorig jaar werd de verlichting van de kerk aangepakt en het stichtingsbestuur is voornemend om ook nog met een belevingspad aan de slag te gaan. Met de nieuwe informatieborden en goede bewegwijzering kunnen bezoekers bestemming Hegebeintum vinden en krijgen ze ook buiten sluitingstijd de juiste informatie.

Het ene bord schetst de situatie in Hegebeintum zelf en toont de bezienswaardigheden zoals de afgraving, de middeleeuwse kerk en het monumentale Harsta State. Het andere bord vertelt over de terpgeschiedenis in Fryslân en toont daarbij ook de drie andere archeologische steunpunten in Firdum, Oude Biltzijl en Wijnaldum.

Ontwerpster Babke Dekker werd ingevlogen voor de vormgeving. "In boppeslach," aldus voorzitter van de Stichting Terp Hegebeintum Jelle Arjaans. "Babke hat ek de ynrjochting fan ûs ynformaasjesintrum ûntworpen. Disse tried is hjirmei bûten trochlûtsen en dat is moai want 't wiere ferhaal fan de terpen lêze minsken yn 't lânskip".

Geschiedenis

De terp van Hogebeintum werd al bewoond vanaf 600 voor Christus. Het dorp waarin de terp stond wordt al in de 9e eeuw genoemd als 'Bintheim'. In de 10e eeuw is er sprake van een 'Westerbintheim' en een 'Osterbinetheim' (Oosterbeintum). De Westerbeintum wordt vanaf de 15e eeuw Hogebeintum genoemd. Hoge verwijst naar de hoogte van de wierde en Beintum naar buntgras, een grassoort dat niet meer voorkomt in het dorp.