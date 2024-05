Na ruim 20 jaar weer Blauwe Vlag voor strand Ballum

vr 17 mei 2024, 17.56 uur

BALLUM - De Amelander stranden en de jachthaven zijn voor de 37e keer bekroond met de Blauwe Vlag. Nieuw is dat het strand van Ballum vanaf dit jaar ook weer een zwemwaterlocatie is en de vlag heeft ontvangen.

De Blauwe Vlag is een internationale onderscheiding die jaarlijks wordt toegekend aan stranden en jachthavens die veilig, schoon en duurzaam zijn.

Wethouder Theo Faber overhandigde de Blauwe Vlag aan Fabian Kock, voorzitter van Dorpsbelang Ballum. "Dit is een opsteker voor Ballum en daarmee ook voor Ameland. Heel mooi dat bewoners zich, onder andere via Vrienden van Strand Ballum en het Dorpsbelang, zo in hebben gezet om de blauwe vlag weer terug te krijgen."

Het Ballumer Strand werd ruim 20 jaar geen Blauwe Vlag toegekend in verband met natuurlijke veranderingen waarbij, naast drijfzand, een zandhaak was ontstaan wat gevaarlijke situaties opleverde. De geul bij de zandhaak is de laatste jaren teruggetrokken en loopt nu meer in Noordelijke richting. Op verzoek is onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor het toekennen van een Blauwe Vlag.

Uiteindelijk hebben de Gedeputeerde Staten van Fryslân begin 2024 besloten om Ballum aan te wijzen als zwemwaterlocatie. Daarna kon de Blauwe Vlag worden aangevraagd, zodat nu sinds jaren de Blauwe Vlag weer wappert bij strand Ballum. Veilige en schone jachthavens en stranden.

De Blauwe Vlag is één jaar geldig: jaarlijks wordt opnieuw aan de hand van controles bekeken of de stranden en jachthavens nog aan de vereisten voldoen. Een bijzondere mijlpaal, 200 stranden en jachthavens voeren de Blauwe Vlag in 2024.