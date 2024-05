Vandalisme bij Ljeppersklub in Buitenpost

vr 17 mei 2024, 11.55 uur

BUITENPOST - De Ljeppersklub Buitenpost is diep teleurgesteld door de vernielingen die plaatsvonden bij hun fierljepaccommodatie. Ondanks het mooie weer en de bijna voltooide vernieuwingen, werd de club vrijdag geconfronteerd met aanzienlijke schade.

Volgens een bericht van de club op Instagram zijn er dure onderdelen van de schansen in het water gegooid, is er op de nieuwe rand gesprongen alsof het een trampoline is, en liggen er overal blikjes en schuimrubber in het gras en water. Tot overmaat van ramp is er geprobeerd een stapel kranten onder de overkapping in brand te steken.

De vereniging is met geld van de 'mienskip' en de inzet van vrijwilligers druk bezig de accommodatie te vernieuwen. Elk weekend en elke vrije dag wordt er gewerkt om de schansen en het terrein voor het nieuwe fierljepseizoen klaar te maken.

"Dat jullie hier samen met ons van willen genieten dat snappen wij, maar dat er moedwillig zaken vernield worden en er een bende van gemaakt wordt, dat kunnen wij niet accepteren," aldus de club in een statement. De club roept de daders op om zich zo snel mogelijk te melden bij het fierljepbestuur, aangezien de incidenten gefilmd zijn.

Ljeppersklub Buitenpost hoopt dat deze oproep gehoor vindt en dat de rust snel terugkeert op het terrein.