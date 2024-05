Gemeente Ooststellingwerf organiseert spelvariant 'Jachtseizoen'

zo 5 mei 2024, 19.10 uur

OOSTERWOLDE - Gemeente Ooststellingwerf organiseert op woensdag 29 mei 'Jachtseizoen' in Oosterwolde. Bij deze spelvariant proberen jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud stempels te verzamelen binnen een bepaald jaaggebied en daarbij uit handen te blijven van politie en handhaving. Het spel wordt gespeeld tussen 19.00 en 20.30 uur in het centrum van Oosterwolde.

'Jachtseizoen Ooststellingwerf' wordt georganiseerd door gemeente Ooststellingwerf in samenwerking met de politie, Scala Welzijn en het project OKO.

Het spel is voor jeugd tussen de 12 en 18 jaar oud die in de gemeente Ooststellingwerf wonen.

Aanmelden verplicht

Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht. Ben je tussen de 12 en 15 jaar oud, dan is toestemming van een ouder of verzorger nodig. Er kunnen maximaal 160 jongeren meedoen.

Meer informatie over het jaaggebied, de spelregels en voorwaarden voor deelname vind je op deze pagina.