Inspectie geeft dr. Theun de Vriesskoalle 'opstekker'

za 20 april 2024, 10.32 uur

FEANWALDEN - Eén op de vijf scholen in Nederland scoort onvoldoende of zeer zwak, viel deze week in de media te lezen. Dat het ook anders kan, bleek afgelopen week op de dr. Theun de Vriesskoalle in Feanwâlden.

Het officiële onderzoeksrapport van de Inspectie van het Onderwijs volgt nog, maar het mooist denkbare compliment heeft de openbare basisschool uit Feanwâlden nu al binnen. "Wat moet het een feestje zijn om hier op school te zitten!" zo begonnen de inspecteurs hun mondelinge eindverslag.

Hoog niveau

Na een lange dag van lesbezoeken en gesprekken met het kwaliteitsteam van de school, leerkrachten, leerlingen en ouders, kwam de Inspectie tot het oordeel dat de basisschool op vrijwel alle standaarden de basiskwaliteit (ruim) overstijgt. Voorheen kreeg je dan als basisschool het predicaat 'GOED'. Een prachtige 'opstekker' voor de dr. Theun de Vriesskoalle die dat predicaat in schooljaar 2021-2022 ook nog verdiende.

Bij elk bezoek komt de Inspectie ook met tips. De ontwikkelpunten van 2022 zijn allemaal opgevolgd door het ambitieuze team van 'De Theun'. Het kwaliteitsniveau van toen is daarmee op standaarden zelfs verbeterd. En daar is de school maar wat trots op.

Met de nieuwe tips van de Inspectie gaat de school aan de slag. "Wij zien het als handreikingen voor het hoog houden van ons kwaliteitsniveau", aldus de zichtbaar trotse en blije directrice Daniëlle Schriemer. Schriemer is sinds schooljaar 2023-2024 directrice.

Steekproef

De werkwijze van de Onderwijsinspectie is onlangs veranderd. Onderdeel van de nieuwe werkwijze is het steekproefsgewijs bezoeken van scholen. Zo kan het zijn dat scholen al 8 jaar niet zijn bezocht en de openbare basisschool in Feanwâlden nu 2 maal in 2 jaar.

Een onderzoek is altijd spannend. Toch ervaart Schriemer het steekproefonderzoek als positief. "Binnen onze onderwijsstichting Roobol hebben we een interne auditcommissie die op vergelijkbare wijze naar de onderwijskwaliteit kijkt als de Inspectie. Zo houden we elkaar onderling scherp. Deze steekproef kwam als verrassing, maar de Inspectie is altijd welkom. Wij werken met een gerichte aanpak aan onze onderwijskwaliteit. En dat laten we dan ook met volste vertrouwen aan iedereen zien."

Tussen de beide inspectieonderzoeken op 'De Theun' kreeg onderwijsstichting ROOBOL zelf ook bezoek van de Inspectie. Ook daar had de Inspectie lovende woorden voor over. Met de kwalificatie 3 x GOED is ROOBOL één van de zeer weinige onderwijsbesturen in Nederland die de kwaliteit zo hoog op orde heeft.

Iedereen welkom

Bij Stichting ROOBOL groeit het leerlingenaantal al een aantal jaren op rij. Dit, ondanks de krimp van het totaal aantal leerlingen in de regio Noordoost Friesland. Ook de dr. Theun de Vriesskoalle ziet het aantal leerlingen al jaren groeien.

"We krijgen regelmatig de vraag of we wachtlijsten hebben. Dat is niet het geval. Ouders kunnen hun kind gerust pas inschrijven als ze 3 jaar oud zijn. Inmiddels hebben we 4 kleutergroepen. Zo blijft persoonlijke aandacht gegarandeerd. Tussentijds instromen in een andere groep is ook altijd mogelijk. Iedereen is welkom!"