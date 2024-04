Fietser uit Dokkum (83) gewond na aanrijding op WÃ¢lddyk

Fietser uit Dokkum (83) gewond na aanrijding op Wâlddyk

wo 10 april 2024, 18.49 uur

WALTERSWALD - Een 83-jarige man uit Dokkum is dinsdagmiddag gewond geraakt nadat hij in botsing kwam met een auto met aanhanger op de Wâlddyk bij Wâlterswâld. Volgens een getuige dacht de fietser dat de auto al voorbij was en schrok mogelijk van de aanhanger.

Het slachtoffer is met onbekende verwondingen per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Hij was na het ongeval verward en slecht aanspreekbaar.

Over de exacte toedracht van het ongeval is nog niets bekend. De politie (forensische opsporing) heeft een onderzoek ingesteld.

Het incident vond omstreeks 17.20 uur plaats. Zowel de politie als een ambulance kwamen ter plaatse voor de hulpverlening. De Wâlddyk was tijdelijk afgesloten voor verkeer vanwege het ongeval.