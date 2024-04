Tegelwand tunnelbak in Hurdegaryp laat los

wo 10 april 2024, 15.00 uur

HURDEGARYP - Delen van de opvallende tegelwand in de spoortunnel bij Hurdegaryp zijn losgekomen. Tijdens een recente inspectie constateerde de provincie Fryslân dat wandtegels los waren gaan zitten.

In verband met de veiligheid van weggebruikers zijn de loslatende tegels verwijderd.

Geglazuurde tegels

De tegelwand, bestaande uit verschillende tinten groen en geel, is een verwijzing naar de Engelse landschapsstijl van de bekende Friese tuinontwerper Gerrit Vlaskamp. De geglazuurde tegels werden speciaal voor dit project gebakken bij de Koninklijke Tichelaar in Makkum en aangebracht door een Poolse ploeg van aannemer Heijmans.

Spoedig herstel

Over de oorzaak van het losraken van de tegels en het herstel is de provincie momenteel in overleg met spoorbeheerder ProRail en Heijmans. "We sturen aan op een spoedige reparatie," aldus een woordvoerder van de provincie.

De tegelwand zal met regelmaat worden geïnspecteerd en eventuele loskomende tegels zullen worden verwijderd.

De spoorwegtunnel werd in 2019 gerealiseerd bij het treinstation in Hurdegaryp. Dankzij de tunnel werd de spoorwegovergang bij het dorp overbodig.

FOTONIEUWS