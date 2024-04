Groen schoolplein bij Liudger in Burgum

di 9 april 2024, 14.49 uur

BURGUM - Vorig jaar heeft het CSG Liudger Burgum samen met gemeente Tytsjerksteradiel en hovenier Snoek Puur Groen hun schoolplein vergroend. Zo maakt de school een groenere en duurzamere omgeving voor hun leerlingen.

Het project maakt deel uit van de Week van de Schooltuin.

Noflik sitten

Wethouder Tytsy Willemsma hielp een handje mee met het inzaaien van het gras. "In grien skoalplein soarget foar in plak dêr 't it yn it skoft noflik sitten is", legt Willemsma uit. "En de fariaasje oan grien is goed foar it bioferskaat." Er komen klimplanten tegen de muur en de fietsenstalling.

Verder worden er bomen en haagjes gepland en nieuwe borders en grasveldjes aangelegd. Door de vele regen is nog niet alles de grond in, maar het belooft nu al voor de zomer een prachtig resultaat te zijn.

Groentetuin

Door de aanleg van een groentetuin krijgen leerlingen de kans om zelf aan de slag te gaan. Zo leren zij over hoe hun eten groeit en wat daar allemaal bij komt kijken voordat het op het bord ligt. Een groene omgeving zorgt bovendien voor een betere concentratie tijdens de lessen.

Gezond en duurzaam

Schooltuintjes dragen dus bij aan een positieve houding van kinderen tegenover gezonde voeding en zorgen ervoor dat kinderen gezonde en duurzame keuzes maken over eten. Dat is goed voor de gezondheid, maar ook voor de natuur en biodiversiteit, voor het klimaat en tegen voedselverspilling.

De Week van de Schooltuin is een initiatief van de Alliantie Schooltuinen en Jong Leren Eten.