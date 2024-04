Hoofdrolspelers 'De Fury fan Dokkum' zijn bekend

di 9 april 2024, 10.19 uur

DOKKUM - De hoofdrolspelers van muziekspektakel 'De Fury fan Dokkum' zijn bekend: Boy Ooteman speelt ooggetuige en brave huisarts Hendrik van Bra en Nynke Heeg vertolkt de Dokkumse kenau Katrina Foppes Posthuma. 'De Fury fan Dokkum' is in september te zien in de Bonifatiuskapel van Dokkum.

Boy Ooteman als Hendrik van Bra

De Dokkumer huisarts Hendrik van Bra schreef een uniek ooggetuigenverslag tijdens de Waalse Furie in Dokkum in de beginjaren van de Tachtigjarige Oorlog. "Ik stel te boek wat er gebeurd is in de stad. Ik wilde dat ik nooit gezien heb wat ik heb gezien. Maar nu ik het heb gezien, is het mijn plicht ervoor te zorgen dat het nooit vergeten wordt hoeveel mensen geleden hebben…" Het script van 'De Fury fan Dokkum’ volgt in grote lijnen dit uniek bewaar gebleven verslag.

Tot en met juni schittert Boy Ooteman nog op het ijs van musical De Tocht. "Van het ijs in Leeuwarden is het maar een klein stukje naar de Fury in Dokkum!", zo denkt organisator NOF Producties. "Een overtuigend en veelzijdig acteur als Boy is de best wenselijke match voor de rol van Hendrik van Bra!"

Nynke Heeg als Katrina Foppes Posthuma

"Nynke beschikt over een krachtige aanwezigheid, essentieel voor Katrina’s complexe karakter. Haar vermogen om subtiele emoties over te brengen op het publiek maakt haar de ideale vertolker van deze sterke vrouwelijke rol. Nynke kan als geen ander Katrina's persoonlijkheid op een indrukwekkende manier naar voren brengen".

Scriptlezing en trailer

Maandag ontmoette de cast van 'De Fury fan Dokkum' elkaar voor de opname van de trailer van het muziekspektakel in het historische centrum van Dokkum. Deze eerste beelden beloven een voorproefje te zijn van het visuele spektakel dat het publiek in september te wachten staat. Vervolgens werd het script in de Bonifatiuskapel doorgenomen met cast, scriptschrijver Bouke Oldenhof, regisseur Bruun Kuijt en producent Sjoek Nutma.

Thematiek in De Fury

"We kunnen alvast een kleine inkijk in het script geven", aldus hoofdrolspelers Boy en Nynke, "We spelen elkaars tegenpolen: Katrina is ambitieus en een vechter, een échte furie! Terwijl Hendrik een voorstander is van de vredelievende houding en kwetsbaarheid." Tijdens het betoverende en onvergetelijke muzikale theater 'De Fury fan Dokkum’ stoeien Hendrik en Katrina met deze traditionele rolpatronen.

Andere hedendaagse thema’s als vrijheidsstrijd, religiehaat, geweld en verdraagzaamheid worden niet geschuwd. De grootste ramp die Dokkum ooit trof, komt tot leven in dit spektakelstuk, historisch bekend als 'de Waalse Furie’ in 1572.