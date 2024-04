Andries Meijer viert zijn 103e verjaardag

ma 8 april 2024, 11.04 uur

DE WESTEREEN - Andries Meijer uit De Westereen vierde maandag zijn 103e verjaardag. Burgemeester Klaas Agricola van Dantumadiel kwam 's ochtends in Brugchelencamp op bezoek om hem te feliciteren.

Meijer werd geboren in Tytsjerk en trouwde in 1947 met Elisabeth Damstra uit Dantumawoude. Zij overleed ruim 10 jaar geleden en ze kregen samen twee kinderen, 4 kleinkinderen en meerdere achterkleinkinderen.

De jarige schaakt graag en doet dat al meer dan 73 jaar bij de KNSB. In zijn werkzame leven was hij jarenlang actief bij de zuivelfabriek, eerst in Gytsjerk en later in Akkerwoude. Ze woonden decennialang in een fabriekswoning bij de fabriek. Na de sluiting van de zuivelfabriek verplaatste zijn werk zich naar Dokkum.

Meijer was verder actief voor de kerk, CNV en CDA en deed veel vrijwilligerswerk. In 1999 werd hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau voor deze werkzaamheden.

