Succesvolle uitvaartbeurs in Opende

za 23 maart 2024, 21.17 uur

OPENDE - In Opende werd zaterdag door uitvaartonderneemster Karenza Duiverman de uitvaartbeurs 'Ode aan het leven' georganiseerd. In en rond het Barontheater en in de kerk bij de Sjallemastraat was van alles te zien wat met een uitvaart te maken kan hebben.

In een zaal van het Barontheater werden ook lezingen gegeven, onder andere door Edwin Spieard van Special Death Care. Deze zaal was bij deze lezing helemaal vol.

Buiten was onder andere een rouwbus te zien. In deze bus kan je met maximaal 26 personen meereizen met de overledene, de kist kan ook in de bus worden geschoven.

De dragers van Axion gaven een demonstratie, deze dragers zijn allemaal student. Op een vrachtwagen van HOS-Oil was een kist geplaatst, deze beugel is te huur.

Verder waren binnen tal van speciale dingen te zien, zoals de Loop Living Cocoon. Een kist gemaakt van paddenstoelen. Het bedrijf zelf zegt dat het de eerste levende doodskist is.

Tijdens de beurs werd ook een inzameling gehouden voor camping Polemonium in Opende. Op deze minimacamping kunnen mensen, die het niet zo ruim hebben, vakantie vieren. Ook heeft eigenaar Appie Wijma een "winkeltje" waar minima kleren kunnen halen. De opbrengst van de inzameling is nog niet bekend.

FOTONIEUWS