Onwel geraakte automobilist ramt geparkeerde auto's in Burgum

vr 22 maart 2024, 15.30 uur

BURGUM - De hulpdiensten werden vrijdagmiddag opgeroepen voor een man die onwel was geraakt tijdens het rijden. De politie, twee ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse.

Er werd gelijk gestart met de reanimatie van het slachtoffer. De man uit Burgum kreeg waarschijnlijk een hartstilstand. Hij zat samen met zijn vrouw in de auto toen hij onwel raakte. Ze reden op dat moment over de Schoolstraat richting het centrum.

Ter hoogte van het Singelland Burgum raakte de auto van de weg en schoot door twee hagen heen. Op het parkeerterrein van de school werden in elk geval nog twee auto's geraakt totdat de auto tot stilstand kwam.

De traumahelikopter kwam met het Mobiel Medisch Team ter plaatse. De piloot parkeerde de heli in een heel klein grasveldje nabij het parkeerterrein.

Het slachtoffer is na een behandeling ter plaatse met spoed in een ambulance overgebracht naar het MCL in Leeuwarden. De forensische opsporing verkeer (FOV) heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeval.

De Schoolstraat was tijdens de afhandeling van het ongeval afgesloten voor het doorgaande verkeer. Een berger heeft de drie beschadigde auto's later in de middag afgevoerd.

FOTONIEUWS