Burgemeester opent Expo Driezum-Wâlterswâld

vr 22 maart 2024, 9.51 uur

DRIEZUM - Burgemeester Klaas Agricola opende donderdagmiddag de Expo Driezum-Wâlterswâld. Ruim vijftig bedrijven presenteren zich op deze bedrijvenbeurs bij dorpshuis De Nije Warf.

"De beurs belooft voor een breed publiek interessant te worden" aldus medeorganisatoren van het eerste uur; Bauke Schaafsma en Andries Terpstra. "Iedereen kan met eigen ogen zien wat er zo dicht bij huis allemaal gemaakt wordt en te koop is".

De negende editie van Expo Driezum-Wâlterswâld biedt veel verschillende stands. Het aanbod varieert van een tuinbedrijf en woninginrichting tot schoonheidssalon en kapsalon, van camping tot bank- en assurantiezaken en van bedden tot auto's.

Wethouder Gerben Wiersma is blij met deze nieuwe komende editie. "De Expo is in prachtich middel foar it lokale bedriuwslibben om harren te presintearjen. Mar ek is it foar de ynwenners dé gelegenheid om mei de bedriuwen yn de regio yn de kunde te kommen. It kin minsken helpe bygelyks yn harren syktocht nei in oannimmer of ynstallateur. Wat is der dan better om dat yn de eigen fertroude omjouwing te dwaan?"

Meer info: expodriezumwalterswald.nl

