Een, twee, drie: burgemeester Brouwer verlaat ook Achtkarspelen

do 21 maart 2024, 21.07 uur

BUITENPOST - Burgemeester Oebele Brouwer heeft zijn vertrek aangekondigd. Hij deed dit donderdagavond tijdens de raadsvergadering in zijn gemeente Achtkarspelen.

In twee weken tijd is het college van B&W drie van de vijf leden 'kwijt'. Precies twee weken geleden werd bekend dat Jouke Spoelstra burgemeester wordt in de gemeente Westerveld. Een week geleden gaf Sierd Vegelin aan dat hij ermee stopt.

Brouwer over zijn werk: "It boargemasterskip is in prachtich amt, dêr’t ik mei in soad wille ynfolling oan jûn ha. Benammen foar en tusken de minsken, op de foargrûn as it moast en troch de efterdoar as it koe. Yn de situaasjes fan leed en wille: alles foar de ynwenners en besykje dêr de ferbining te bringen. Gearwurkje mei amtners, wethâlders, riedsleden en kollega’s, dêr’t ik in yn al dy jierren ek in bân mei krigen ha."

"Mar ik ha der ek nea in geheim fan makke dat dêrjonken de juridyske ynhâld my boeien bleau: as âld-Offisier fan Justysje is dat ek net sa frjemd."

"Ik ha foar eagen om dêr it lêste part fan myn karriêre noch wat mei te dwaan en dêrom foar my gjin twadde perioade as boargemaster. Wy sille sjen wat der tsjin dy tiid op myn paad komt."

De ambtsperiode van Brouwer eindigt op 6 februari 2025.

Poll: Wie wordt nummer 4 die vertrekt?