Aanvraagtijd van documenten bij Achtkarspelen loopt op

do 21 maart 2024, 20.15 uur

BUITENPOST - De aanvraagtijd van documenten bij de gemeente Achtkarspelen loopt op. Dat maakte burgemeester Oebele Brouwer donderdag bekend. Het gaat om de aanvraag van reguliere documenten.

Om inwoners te attenderen op bijvoorbeeld verlopen paspoorten worden zij tegenwoordig zeven weken van te voren ingelicht per brief. Dat was voorheen drie weken van te voren. "Kom tiidich, kom del" is dan de boodschap.

"De hjoeddeistige oanfraach foar in dokumint is in wike" aldus Brouwer. Het gaat dan om documenten die geen spoed hebben. "At der in wetlike termyn oansit, dêr wurdt altyd oanholden...." Spoedaanvragen gaan ook altijd door, soms op dezelfde dag.

Ook wil Achtkarspelen speciale 'paspoortweken' inplannen van maandagavond tot en met donderdagavond. Mogelijk kan dan de achterstand ingehaald worden.

Burgemeester Oebele Brouwer liet verder weten dat de afdeling Burgerzaken het ontzettend druk heeft. Dat komt bijvoorbeeld ook door de komst van vluchtelingen uit de Oekraïne met veel verloop ook onder de vluchtelingen waardoor Burgerzaken veel inschrijvingen moet doen / aanpassen.