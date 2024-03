Brug Skûlenboarch langer uit roulatie dan gedacht

do 21 maart 2024, 19.42 uur

JISTRUM - Slecht nieuws voor de omwonenden van de brug van Skûlenboarch. De brug zal langer uit de roulatie zijn dan aanvankelijk werd gedacht. De brug raakte zwaar beschadigd nadat een binnenvaartschip 'begin februari tegen de gesloten brug voer in het holst van de nacht.

"It giet langer duorjen, minimaal oant de ein fan dit jier" zo maakte wethouder Tytsy Willemsma donderdagavond bekend tijdens de raadsvergadering op het gemeentehuis in Burgum. "Dat bringt ek de nedige soarch mei sich mei...."

Rijkswaterstaat verspreidt volgende week dinsdag een brief aan de omwonenden in Eastermar, Skûlenboarch en Jistrum over wat er nu precies aan de hand is en wat er aan gedaan kan worden.

Er wordt ook een inloopavond georganiseerd voor omwonenden. Deze is op 10 april tussen 16.30 uur tot 18.00 uur in Markant in Jistrum.