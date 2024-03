Eerste Saint Patrick’s Day in Kollum

zo 17 maart 2024, 10.43 uur

KOLLUM - Zaterdag stond Kollum in het teken van de viering van Saint Patrick’s Day. Op de Voorstraat waren de klanken te horen van authentieke Ierse muziek van de band Old Pipers uit Ferwert, tijdens het optreden werden mooie verhalen verteld over de liederen en over het mooie Ierland.

Tijdens de Saint Patrick’s Day mocht het voorlezen van mooie oude verhalen niet ontbreken. Silvia Laarman las bij Bruna korte verhalen voor uit het legendarische en lievelingsboek van schrijver Malachy Doyle: \'Verhalen uit het oude Ierland’.

Bij Grand Café WALD werd een Iers verhaal verteld door Willem Feijten, de verhalen verteller uit Edens. In filmhuis Oostenburg werd een Ierse film gedraaid. Na de film omstreeks 16.30 uur gaf Friersk in Oostenburg een optreden, twee enthousiaste muzikanten met een sprankelend folk geluid.

Dennis Hendriks gaf een all irish whisky tasting in de Paradisobar. Dennis is de Irish wiskey ambassadeur voor Nederland. Er deden 23 mensen mee aan de whisky proeverij.

Op zaterdagavond was in Oostenburg een Ierse bierproeverij waar de deelnemers konden genieten van 9 Ierse speciaal bieren, Proost Kollum had een aantal speciaal Ierse bieren weten te vinden. De Saint Patrick’s Day werd afgesloten met een optreden van Paddy’s Day Off in de Paradisobar, Paddy’s Day.

FOTONIEUWS