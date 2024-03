Koninklijke onderscheiding voor Bienze IJlstra uit Augustinusga

za 16 maart 2024, 22.46 uur

AUGUSTINUSGA - Bienze IJlstra uit Augustinusga ontving zaterdagavond een Koninklijke Onderscheiding. Burgemeester Oebele Brouwer reikte het lintje uit tijdens het dubbelconcert van CMV Oranje Minnertsga en Brassband De Wâldsang in Minnertsga.

Bienze IJlstra ademt muziek. Met meer dan 50 jaar ervaring in de muziekwereld als muzikant, leraar en dirigent is IJlstra een begrip in de wereld van HaFaBra (harmonie, fanfare en brassband).

De decorandus begon op 18-jarige leeftijd met dirigeren. Vele brassbands en fanfares had hij met succes onder zijn hoede. Hij zette voor muziekschool De Wâldsang bijvoorbeeld een aantal succesvolle koperensembles op. Meerdere keren werd de eerste prijs in de wacht gesleept op de Nederlandse Brassband Kampioenschappen (NBK).

Het Gouden Spiker festival, hét festival voor brassbands en fanfares, kan al vanaf de start rekenen op de inzet van IJlstra. Al 25 jaar maakt hij deel uit van de jury. Daarbij selecteert hij de jaarlijkse verplichte werken en stelt deze vast. Het festival roemt de inbreng van Bienze aan het populaire evenement.



Bienze IJlstra is ook geliefd vanwege zijn helpende rol binnen verenigingen. Vrienden en collega’s uit de muziekwereld noemen Bienze een inspirator en cultuurmaker. Een aanstekelijke leraar voor muzikanten, met name voor de jeugd. Hij vindt het belangrijk dat alle kinderen plezier kunnen beleven aan muziek. Ongeacht hun achtergrond. Hier zette hij zich actief voor in, ook na zijn pensioen.

Het huidige muziekseizoen staat bij CMV Oranje Minnertsga in het teken van het zogenaamde 'Bienze jaar’. Een reis met belevenissen en herinneringen aan 50 jaar muziek maken met Bienze.

Het \'Bienze jaar’ werd deze zaterdag afgesloten met een dubbelconcert van CMV Oranje Minnertsga en Brassband de Wâldsang, waar Bienze zijn loopbaan als muzikant begon. Deze afsluiting is het laatste concert met Bienze IJlstra als dirigent van een vast orkest.