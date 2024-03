Gerjan de Boer (13) wint strijd om Dantumadiel

za 16 maart 2024, 9.29 uur

ALDTSJERK - De natuur is onvoorspelbaar. Dat blijkt maar weer eens uit het feit dat na het jeugdei van Friesland, dat dinsdag gevonden werd, de telefoon bij de BFVW stil bleef. Ondanks het zachte weer en de vele, actieve 'aaisikers' werden er in de resterende vier open gemeentes geen eieren gemeld. Tot deze zaterdagochtend vroeg.



Gerjan de Boer werd deze zaterdag al vroeg door zijn vader afgezet bij de velden boven Aldtsjerk, omdat de jongeman 'leaver aaisykje woe as mei te gouzzejeie'. Hij zag een kievit van dit perceel afkomen en nam daarom een kijkje.

Niet veel later belde hij zijn vader dat hij een eitje gevonden had. De Bond van Friese Vogelwachten werd vervolgens uit bed gebeld. Bij de check bleek alles keurig in orde en daarmee is de 13-jarige Gerjan alle andere zoekers te slim af voor het eerste ei van Dantumadiel.

Na het vinden van het eerste ei, worden ook de weilanden / velden van Dantumadiel gesloten voor het zoeken naar kievitseieren. Er zijn nog drie gemeenten waar nog geen ei is gevonden: Ameland, Harlingen en Schiermonnikoog.

Kijk op www.friesevogelwachten.nl voor de kaart met gemeentes.