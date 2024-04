Feanwâldse (48) vrijgesproken van het stelen van stroom

vr 15 maart 2024, 15.00 uur

LEEUWARDEN - Een inwoonster van Feanwâlden (48) is vrijdag door de politierechter vrijgesproken van diefstal van stroom. Naar het oordeel van de rechter kon niet bewezen worden dat de vrouw het oogmerk op de diefstal heeft gehad.

Illegale meter

Netbeheerder Liander had aangifte gedaan. Volgens Liander was er vorig jaar een illegale meter in de woning geplaatst, die de woning – ook illegaal – van stroom voorzag.

De zaak was nauw verweven met een andere, ophefmakende zaak: in februari werd er een hennepkwekerij met 600 planten ontdekt in de loods aan de Suvelstrjitte bij de woning waar de verdachte en haar partner woonden.

Vijf mannen met bivakmutsen

Een nachtelijke schietpartij bracht de politie op het spoor van de wietplantage. De partner van de vrouw was wakker geworden van het alarm. Toen hij poolshoogte nam, zag hij vijf mannen met bivakmutsen op bij de loods, die het vuur openden. De mannen gingen er vandoor in een wit busje. Aanvankelijk zette de partner de achtervolging in.

Meters door Liander verwijderd

De man werd begin december veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur, de rechter geloofde niet dat hij niet wist van de kwekerij. Hij werd vrijgesproken van de diefstal van stroom, de kwekerij werd illegaal voorzien van elektriciteit. Toch werden de meters van de woning en de loods door Liander verwijderd.

Tussenmeter geplaatst

Met als gevolg dat de woning een tijdlang geen stroomvoorziening had. De vrouw zou verschillende malen hebben verzocht aan Liander om een meter in de woning te plaatsen. Ze zou te horen hebben gekregen dat ze het zelf maar op moest lossen. Uiteindelijk gebeurde dat ook: met de hulp van een kennis werd er een zogeheten tussenmeter in de woning geplaatst.

Stroomrekening netjes doorbetaald

Vervolgens concludeerde een fraudespecialist van Liander dat er illegaal stroom was afgetapt. Dat bestreed de verdachte, ze zou netjes de stroomrekening aan Vattenfall hebben doorbetaald. Haar advocaat had de bewijsstukken meegebracht. De officier van justitie was er niet van onder de indruk. Hij eiste een werkstraf van 40 uur.

Civiele procedure aangespannen

De rechter kwam, net als advocaat Denise Wiedeman, tot een vrijspraak. "Ik kan niet vaststellen of u stroom heeft gestolen. Er is stroom verbruikt en er is ook voor betaald". Liander heeft nog wel een civiele procedure aangespannen.

De claim zou ruim 30.000 euro bedragen. Een voorstel van Liander om de zaak voor de helft van dat bedrag te schikken, is door de Feanwâldse afgewezen.