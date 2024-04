Op deze plekken wordt het meest ingebroken

do 14 maart 2024, 15.34 uur

BURGUM - Het aantal woninginbraken in Noordoost-Friesland is gestegen. Da blijkt uit cijfers van de politie. In 2021, 2022 en 2023 steeg het aantal woninginbraken van 58 en 99 naar 129 inbraken.

"De stijging is vooral te zien in de zomerperiode en rond de feestdagen in december. De stijging geldt niet alleen voor ons basisteam maar voor heel Friesland." aldus de politie.

De afbeelding toont de hotspots van het politie basisteam in Noordoost Fryslân. De regio Trynwâlden is en blijft een gebied waar regelmatig inbraken plaatsvinden. De inwoners van de plaatsen Dokkum, Surhuisterveen, Gytsjerk en Hurdegaryp waren in 2023 het vaakst slachtoffer van een woninginbraak.

Er waren volgens de politie geen opvallende trends of overeenkomsten te zien tussen de inbraken.

De inbraakmeter op WâldNet (klik op deze link) toont alle inbraken in de regio. Recent werden de dorpen Drogeham en Hallum beide tot driemaal toe getroffen door woninginbraken.

Meer weten over wat de politie in 2023 allemaal gedaan heeft? Klik hier op een factsheet met een overzicht van allerlei zaken waaronder verkeersongevallen, overlast, inbraken en huiselijk geweld per gemeente. (PDF)