Harjan Bruining wordt nieuwe wethouder (in plaats van Spoelstra)

do 14 maart 2024, 10.18 uur

BUITENPOST - Harjan Bruining volgt Jouke Spoelstra op als wethouder in de gemeente Achtkarspelen. Spoelstra vertrekt naar de gemeente Westerveld waar hij door de raad voorgedragen is als nieuwe burgemeester.

Sinds 2014 is Jouke Spoelstra raadslid voor het CDA en vanaf 2016 wethouder. Volgens de vertrouwenscommissie van Westerveld is Spoelstra de beste kandidaat omdat hij enthousiast, verbindend en benaderbaar is. "Spoelstra is iemand die met humor en oprechte interesse weet te verbinden, hij is iemand die de kracht van dorpen ziet en weet in te zetten."

Het CDA in Achtkarspelen is blij dat Harjan Bruining uit Surhuisterveen het wethouderschap wil overnemen. Bruining was van 2016-2022 ook al wethouder van Achtkarspelen. Hij neemt naast zijn ervaring als wethouder een grote financiële deskundigheid mee. "Deskundigheid die de gemeente Achtkarspelen gezien de financiële situatie en de gevolgen van de ontvlechting goed kan gebruiken." aldus het CDA.