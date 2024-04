Noardeast gaat door met woningbouwlocatie Noarderstek

wo 13 maart 2024, 15.36 uur

DOKKUM - De gemeente Noardeast-Fryslân en ontwikkelaar Zwanenburg gaan door met de ontwikkeling van het nieuwbouw-plan Noarderstek (Mollema-locatie). Het bestemmingsplan maakt de bouw van 110 woningen mogelijk, waaronder 14 sociale huurwoningen.

Enkele bewoners aan De Veiling tekenden beroep aan bij de Raad van State. Naar aanleiding van de uitspraak van de rechter denkt de gemeente door te kunnen gaan met de ontwikkeling.

Twee plekken verdienen nog aandacht

De uitspraak vraagt nog aandacht voor twee plekken in het plan. Dit wordt meegenomen in de voorbereidingen richting inhoudelijke behandeling bij de Raad van State later dit jaar. In de noordwesthoek van het gebied ligt een agrarisch perceel, waarvoor beter uitgelegd moet worden waarom dit perceel moet worden toegevoegd aan het woningbouwplan. Er wordt daarom informatie toegevoegd.

In de zuidoosthoek zijn enkele woningen waarbij nog niet voldoende overtuigend is aangetoond dat ook vergunningsvrije aanbouwen voldoen aan de maximale geluidsbelasting. Er wordt gekeken of aanvullend onderzoek of maatregelen nodig zijn.

Wethouder Bert Koonstra geeft in een eerste reactie op de uitspraak aan dat het goed nieuws is dat het plan verder kan worden voorbereid. Er zijn namelijk meer dan 400 belangstellenden die interesse hebben getoond in de woningbouwplannen op Noarderstek.

Ook is duidelijk geworden dat de ondernemers aan de Veiling zich geen zorgen hoeven te maken over hun bedrijfsvoering. Dit is door de voorzieningenrechter bevestigd. Bij het opstellen van de plannen is altijd het uitgangspunt geweest dat de bestaande bedrijven geen beperkingen mogen ondervinden.