'De laatste dagen van de dorpsgek' doorbreekt taboes in Theaterkerk Nes

wo 13 maart 2024, 10.23 uur

NES (NOARDEAST FRYSLAN) - "Onder de motorkap van de maatschappij zien we een hoop verborgen leed. Kijk naar ouderen, die in een isolement terechtkomen. Kijk naar boerenzoons en -dochters die zorgen

hebben over de toekomst, studenten met burn-outs, mensen met een hoge opleiding maar met een hoge studieschuld, verborgen armoede. We zijn als Friezen niet gewend om over gevoelens te praten, misschien juist omdat we zo gevoelig zijn?"

Tijdens de opening van de tentoonstelling 'De laatste dagen van de dorpsgek' in Theaterkerk Nes schetste Commissaris van de Koning, de heer Arno Brok, een beeld van veelzijdige mentale problemen die op het platteland een rol spelen. Daarmee stipte hij het belang aan van praten over mentale gezondheid, waar mogelijk in je eigen taal.

In de tentoonstelling, samengesteld door schrijfster en antropologe Anne-Goaitske Breteler, wordt aandacht besteed aan geestelijke gezondheid op het platteland. Breteler deed de afgelopen jaren onderzoek naar dit thema. Over haar bevindingen schreef ze het boek 'De laatste dagen van de dorpsgek', dat later dit jaar uitkomt. De tentoonstelling is eveneens gebaseerd op haar onderzoek.

"Het is een thema waar al eeuwenlang veel over gezwegen wordt. Mensen met mentale problemen moesten deze lange tijd zelf maar oplossen. Met alle gevolgen van dien", aldus Anne-Goaitske Breteler.

Vier subthema's

In de tentoonstelling is er speciale aandacht voor de rol van de vrouw, de invloed van rijkdom en armoede, de 'dorpsgek' en de psychiatrie door de jaren heen. Ook is er aandacht voor taal rondom geestelijke gezondheid. Uit het onderzoek van Breteler is namelijk gebleken dat er in het Frysk verhoudingsgewijs weinig woorden zijn die een bepaalde gemoedstoestand kunnen aanduiden. In de tentoonstelling wordt geprobeerd juist wel de woorden te vinden die nodig zijn om over emoties te kunnen praten.

Rondom de tentoonstelling is er een educatieprogramma voor middelbare scholieren. Tijdens het bezoeken van de tentoonstelling worden zij uitgedaagd om na te denken en te praten over hun eigen mentale gezondheid. Ook maken zij door middel van een VR-experience kennis met angsten. Scholen die belangstelling hebben om deel te nemen aan dit educatieprogramma kunnen zich hier nog voor opgeven via info@theaterkerknes.nl.

Ook is er een randprogramma met daarin verschillende workshops en lezingen, filmvertoningen en voorstellingen. Deze worden niet alleen gehouden in Theaterkerk Nes, maar ook elders in Fryslân. Programma + presentatie tijdschrift Afûk Commissaris van de Koning Arno Brok zal op 24 maart opnieuw te gast zijn in Theaterkerk Nes.

Dan spreekt hij de eerste 'Rede foar de geast' uit. De 'Rede foar de geast' is een initiatief van Theaterkerk Nes en zal jaarlijks in de programmering opgenomen worden. Met de 'Rede foar de geast' wil Theaterkerk Nes bezoekers bemoedigen.

Eveneens wordt op 24 maart een tijdschrift gepresenteerd dat Anne-Goaitske in samenwerking met de Afûk maakte over taal en mentale gezondheid. Kaarten voor de 'Rede foar de geast' en overige programmaonderdelen, zoals de vierde Ids de Beer-lezing in de Grote Kerk in Dokkum, zijn nu verkrijgbaar via www.theaterkerknes.nl

De tentoonstelling 'De laatste dagen van de dorpsgek' is te zien tot en met 2 juni in Theaterkerk Nes.