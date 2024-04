Zwemplas Eeltsjemar wordt in oude staat hersteld

di 12 maart 2024, 18.15 uur

RINSUMAGEAST - De gemeente Dantumadiel is gestart met de renovatie van recreatieterrein De Eeltsjemar bij Rinsumageast. Door de jaren heen groeide de zwemplas aan de oevers steeds verder dicht met een rietkraag. Hierdoor kwam er voor recreanten steeds minder ruimte om te zwemmen.

De oevers worden grondig opgeschoond zodat de zwemplas zijn oorspronkelijke vorm terugkrijgt.

Behalve de recreatieplas krijgt ook het sanitairgebouw een grondige onderhoudsbeurt. Bij de speelweide worden daarnaast ook de speeltoestellen gerepareerd. Inmiddels zijn er ook nieuwe bankjes en picknicktafels geplaatst.

Wethouder Kees Wielstra: "De Eeltsjemar is in tige populêr plak foar rekreanten mei waarm simmerwaar. It is it grutste iepenbiere rekreaasjeplak yn ús gemeente. Wy hoopje dat de Eeltsjemar der de kommende simmer wer kreas by leit."

De werkzaamheden worden uitgevoerd door WMR Rinsumageast.