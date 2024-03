Raad van State: bouwstop voor deel nieuwbouw op Mollema-locatie

vr 8 maart 2024, 16.53 uur

DOKKUM - Een deel van de nieuwbouw op de voormalige Mollema-locatie in Dokkum kan voorlopig niet doorgaan. De Raad van State legde vrijdag een tijdelijke bouwstop op.

Het gaat om het bouwplan Noarderstek van projectontwikkelaar Zwanenburg Projecten uit Heerenveen. In totaal omhelst het plan 110 woningen (klik hier voor meer info).

Ondernemers tekenden met succes bezwaar aan tegen het plan. Zij vrezen dat de mogelijk gemaakte woningbouw hen, naast aantasting van hun woonomgeving, zal beperken in hun bedrijfsmogelijkheden.

De huidige bouwstop betreft het gedeelte waar nieuwbouw komt binnen tien meter van bouw- en aannemersbedrijf Van der Wal. Dat betreft de grond met een agrarische bestemming in het noordwesten van het plan (rood gearceerd op tekening).

Geluidsoverlast

Er zijn zorgen over de geluidsoverlast van bestaande bedrijven voor de nieuwe woningen. Hoewel de raad heeft geprobeerd de geluidsoverlast binnen aanvaardbare grenzen te houden door middel van een akoestisch rapport, is gebleken dat niet overal aan de richtafstanden wordt voldaan en dat de mogelijke gevolgen van vergunningvrije bouwmogelijkheden niet volledig zijn meegenomen in de beoordeling.

Denk hierbij bijvoorbeeld mantelzorgwoningen of tuinkantoortjes. Deze komen dan te dicht bij de bedrijven aan de Veiling te staan. Dit zou kunnen leiden tot een onaanvaardbare geluidsbelasting op de geplande woningen.

Ontwikkeling op agrarische cultuurgrond

Er zijn verder bezwaren tegen het mogelijk maken van woningbouw op een deel van het plangebied dat voorheen als agrarische cultuurgrond was bestemd. De verzoekers betogen dat deze grond niet moet worden gezien als bestaand stedelijk gebied en dat de noodzaak voor woningbouw op deze locatie niet voldoende is gemotiveerd, wat in strijd zou zijn met het Besluit ruimtelijke ordening.

Spoedeisend belang

Het spoedeisende karakter van het verzoek om een voorlopige voorziening houdt verband met de plannen van Zwanenburg Projecten om op korte termijn met de bouw te beginnen, zonder te wachten op de uitkomst van de bodemprocedure. Dit vormde een directe aanleiding voor de verzoekers om een voorlopige voorziening aan te vragen om de bouw te stoppen totdat er een definitieve uitspraak is in de bodemprocedure.

De gemeente Noardeast-Fryslân kan nu aan de slag gaan om aanpassingen te gaan maken. De bodemprocedure en uiteindelijk uitspraak volgt later dit jaar.

Klik hier voor de uitspraak van de Raad van State