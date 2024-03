Drachtster (18) geeft agent vuistslag in gezicht

vr 8 maart 2024, 16.25 uur

LEEUWARDEN - Een Drachtster (18) die in de vroege uren van 26 november vorig jaar op de Kaden een politieagent een vuistslag in het gezicht gaf, is vrijdag veroordeeld tot een werkstraf. De Drachtster moet zich bij de reclassering melden en hij moet een behandeling ondergaan.

Meerdere opstootjes en vechtpartijen

De politie in Drachten had in de nacht van 28 november de handen vol aan opstandige stappers. Er braken meerdere opstootjes en vechtpartijen uit. Bij een van die vechtpartijen kreeg een agent een harde vuistslag in het gezicht van de verdachte. Die zag dat iemand die hij kende werd vastgehouden door de politie.

Twee flessen wodka

De klap kwam hard aan, de agent ging onderuit. De dader werd door andere agenten aangehouden. Destijds verklaarde hij dat hij twee flessen wodka op had. Tot verbazing van de politierechter. "Dat is niet waar toch?", vroeg de rechter verbijsterd. Tegen de reclassering had de Drachtster gezegd dat hij een halve fles op had, maar op de zitting leek hij de uitspraken die hij bij de politie had gedaan schoorvoetend te bevestigen.

Begeleiding en behandeling

"Ik kan er niet zo goed tegen", bekende hij. Hij heeft een strafblad, met daarop onder meer uitgaansgeweld, mishandeling en diefstallen. De reclassering schatte de kans dat hij opnieuw de fout in kan gaan in als hoog. Begeleiding en een behandeling achtte de reclassering noodzakelijk.

Smartengeld betalen

Dat was ook wat de officier van justitie eiste en wat de rechter oplegde. De rechter ging qua werkstraf wel iets lager zitten dan de officier: die eiste 100 uur werken. De rechter maakte er, rekening houdend met de leeftijd en de belastbaarheid van de verdachte, 50 uur werken van. De Drachtster moet 450 euro smartengeld aan de agent betalen.

Grote kolder

Die was zelf niet naar de zitting gekomen. De Drachtster had verklaard dat hij niet had gezien dat hij een politieman. De agent had verklaard dat hij zeker wist dat de verdachte heeft gezien naar wie hij uithaalde.