Jouke Spoelstra wordt burgemeester van gemeente Westerveld

wo 6 maart 2024, 21.22 uur

DROGEHAM - Jouke Spoelstra uit Drogeham wordt vanaf mei burgemeester van de gemeente Westerveld. Deze gemeente ligt onder Oosterwolde en heeft bekende plaatsen als Vledder en Dwingeloo. De gemeente ligt in de provincie Drenthe.

Spoelstra is op dit moment nog wethouder voor het CDA in de gemeente Achtkarspelen. Hij vervult deze functie al vanaf 2016. Daarvoor was hij raadslid.

De 34-jarige Spoelstra kreeg woensdagavond te horen dat hij gekozen is als de nieuwe burgemeester van de gemeente. Met zijn gezin gaat hij naar de gemeente Westerveld verhuizen.

Uit 27 kandidaten is de nieuwe burgemeester gekozen. Acht van de sollicitanten zijn lid van de VVD, zes van het CDA, vier van de PvdA, één lid van de ChristenUnie en één is lid van een lokale partij. Zeven van de geïnteresseerden zijn geen lid van een politieke partij of hebben dat niet genoemd.

Volgens de vertrouwenscommissie is Spoelstra de beste kandidaat omdat hij enthousiast, verbindend en benaderbaar is. "Spoelstra is iemand die met humor en oprechte interesse weet te verbinden, hij is iemand die de kracht van dorpen ziet en weet in te zetten." Hij wordt verder omschreven als een 'echte plattelander'.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties moet uiteindelijk de benoeming nog goedkeuren. Naar verwachting wordt Spoelstra in mei 2024 beëdigd.