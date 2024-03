Noardeast teleurgesteld over 'modder gooien' van Dantumadiel

wo 6 maart 2024, 15.50 uur

DOKKUM - De gemeente Noardeast-Fryslân is teleurgesteld in Dantumadiel. Dat schrijft het college van B&W in een brief aan de gemeenteraad.

Vorige week gaf Dantumadiel de buurgemeente de schuld van een slechte overdracht van werkzaamheden als gevolg van de ontvlechting van de ambtelijke organisatie van de twee gemeenten. Dantumadiel was onaangenaam verrast is door administratieve achterstanden.

Noardeast-Fryslân zegt op haar beurt dat zij altijd goed in gesprek was met Dantumadiel. Het gemeentebestuur schrijft: "Bovendien heeft Dantumadiel in het afgelopen jaar steeds aangegeven - ook in de media - dat de opbouw van de eigen organisatie prima verliep."

"We hadden de afspraak dat medewerkers van Noardeast-Fryslân op detacheringsbasis konden bijspringen in Damwâld, maar Dantumadiel meldde al ruim voor het einde van het jaar hier geen gebruik van te willen maken omdat de eigen ambtelijke organisatie naar hun mening voldoende op sterkte was."

Dat laatste bleek niet het geval. Dantumadiel kampt met grote achterstanden en een deel van het personeel is niet goed geschoold. Zo werden er nieuwe medewerkers aangenomen die helemaal geen ambtelijke ervaring hadden of een totaal andere functie kregen bij Dantumadiel.

Noardeast-Fryslân vindt het opmerkelijk dat Dantumadiel tijdens de overdacht nooit aangaf dat deze niet naar wens verliep. Na twee maanden wordt er wel over geklaagd. "Wij beseffen dat het opzetten van een eigen organisatie, met de huidige arbeidsmarkt en de forse financiële uitdagingen geen gemakkelijke opgave is voor Dantumadiel." aldus Noardeast-Fryslân.

Noardeast-Fryslân heeft Dantumadiel aangeboden om alsnog ondersteuning te bieden als dat nodig is. Ook is er gevraagd om persoonlijk met elkaar te spreken over wat er volgens hen niet goed is gegaan en dat niet te doen via de media. "Dat zijn we ook aan elkaar en onze medewerkers verplicht, omdat de opmaak van de jaarrekening en de ontvlechting van diverse applicaties nog tot 1 juli 2024 in beslag neemt."