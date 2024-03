Dronken automobilist (32) in Dokkum aangehouden

wo 6 maart 2024, 14.22 uur

DOKKUM - Langs de Rondweg in Dokkum is dinsdagmiddag een 32-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats door de politie aangehouden. De automobilist werd betrapt op rijden onder invloed van alcohol.

Bij de staandehouding gaf de bestuurder direct toe dat hij meer had gedronken dan toegestaan. Deze eerlijkheid leidde tot nog een ontdekking. Niet alleen had de man te diep in het glaasje gekeken, maar hij bleek ook helemaal niet gerechtigd te zijn tot het besturen van een voertuig. Zijn rijbewijs was eerder al ongeldig verklaard door het CBR.

Uitslag

De verrichtingen op het politiebureau in Dokkum onthulden de ernst van de situatie. Een ademanalyse toonde een schrikbarend hoog alcoholgehalte van 685 µg/l aan, ver boven de wettelijke limiet. Dit incident resulteerde in niet één, maar twee processen-verbaal tegen de overtreder.

Als klap op de vuurpijl is zijn auto door de politie in beslag genomen.