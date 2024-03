Gemeentehuis Kollum voor verrassend (hoog) bedrag verkocht

wo 6 maart 2024, 12.15 uur

KOLLUM - Het gemeentehuis in Kollum is voor een veel hoger bedrag verkocht dan de oorspronkelijke verkoopprijs in 2020. Destijds wilde de gemeente Noardeast-Fryslân het gemeentehuis plus villa Westenstein en de gemeentewerf verkopen voor 1.7 miljoen euro aan Fotocadeau.

De verkoop ging destijds niet door omdat andere kopers succesvol een rechtszaak begonnen. Het college van B&W was volgens deze kopers niet transparant genoeg geweest. De rechter ging daarin mee. Als de verkoop destijds wel was doorgegaan dan had Noardeast-Fryslân 127.000 euro moeten afboeken (als verlies).

Nieuwe eigenaren

In juli 2023 betaalden de nieuwe eigenaren, vertegenwoordigd door Westenstein B.V. en de heren Hummel, Eppinga, en Pijnacker, een veel hoger bedrag voor het gemeentehuis in Kollum. Het gaat om een bedrag van 2.1 miljoen euro.

Winst

Met de verkoop houdt de gemeente Noardeast-Fryslân zelfs geld 'over' (182.000 euro). Het college van B&W vraagt de gemeenteraad om dit geld in te zetten voor financieren van de centrale huisvesting.

De verkoop kostte de gemeente overigens ook veel geld. Dat gaat om 455.000 euro voor de bodemsanering, externe inhuur, verhuizings- en verkoopkosten. Dankzij de hoge verkoopprijs blijft er dus nog een mooi bedrag over.