Folkert Bruining uit Surhuisterveen viert 101e verjaardag

di 5 maart 2024, 20.30 uur

SURHUISTERVEEN - De heer Folkert Bruining uit Surhuisterveen vierde dinsdag zijn 101e verjaardag. Burgemeester Oebele Brouwer bezocht hem met een bloemetje om hem namens de gemeente te feliciteren.

Meneer Bruining werd op 5 maart 1923 geboren in Boelenslaan, maar woonde zijn hele leven in Surhuisterveen. Op 4 april 1957 trad hij in het huwelijk met Sanderina Bruining-Dijkstra. Samen kregen ze een dochter en later verwelkomden ze twee kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. In 2015 overleed mevrouw Bruining, na 57 jaar huwelijk.

Meneer Bruining was zijn hele leven werkzaam bij het rioleringsbedrijf HAK B.V. Daarnaast had hij een opmerkelijke hobby: spinnen. Hij gaf zelfs demonstraties hierover.

In de buurt bekend staat Folkert bekend om een vriendelijk gebaar: hij bracht voor buurtbewoners en familie altijd het afval naar de stort. Dit hield hij vol tot enkele jaren geleden.

