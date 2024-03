Schreiersbrug wordt ontdaan van brugwachtershokje

di 5 maart 2024, 11.00 uur

DOKKUM - De Schreiersbrug in Dokkum zal deze maand niet meer beschikken over een brugwachtershokje. Het hokje wordt op donderdag 14 maart verwijderd.

Als gevolg van het werk aan de brug is de brug gestremd tussen 7.30 tot 16.30 uur. De werkzaamheden leveren geen conflict op met het werk aan het viaduct Stroobossertrekvaart.



Het brugwachtershokje is niet meer in gebruik omdat de brug tegenwoordig op afstand wordt bediend vanaf It Swettehûs.



De omleiding voor het verkeer gaat via de N358 en N361 (Lauwersseewei) en is op gele borden aangegeven. Fietsers en voetgangers kunnen onder begeleiding passeren.