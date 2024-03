Huis van de maand: Foarwei 58 te Kollumersweach

ma 4 maart 2024, 11.09 uur

KOLLUMERSWEACH - Ontdek deze charmante jaren '30 woning met vrijstaande berging en overkapping in Kollumersweach! Gelegen aan de Foarwei 58, biedt dit geheel een unieke combinatie van historische charme en modern comfort. Gesitueerd op een royaal perceel van 332 m2, in het hart van het dorp, is dit huis perfect voor jou als je op zoek bent naar zowel ruimte als gemak.

Wat direct in het oog springt bij deze woning, zijn de authentieke, karakteristieke details die het een unieke uitstraling geven. De prachtige glas-in-loodramen vangen het licht op betoverende wijze, terwijl het traditionele balkenplafond, de charmante erker aan de voorzijde en de suitedeuren getuigen van vakmanschap en stijl uit deze bouwperiode.

Deze historische elementen zijn naadloos gecombineerd met hedendaagse moderne voorzieningen, zoals de keuken en badkamer, waardoor het huis niet alleen sfeervol, maar ook zeker comfortabel is!

De bestemming 'gemengde doeleinden' van de woning opent de deuren voor diverse mogelijkheden.

De indeling is als volgt:

Begane grond:

Entree via de voordeur aan de voorzijde van de woning; ruime hal met trapopgang, kelder en meterkast; lichte en suite woonkamer van ca. 18 m2 met erker aan de voorzijde van de woning; woonkeuken (ca. 20 m2) met open keuken (voorzien van diverse inbouwapparatuur) en openslaande deuren met zijlichten voor veel lichtinval; bijkeuken met witgoedaansluitingen en achterdeur; betegelde toiletruimte met toilet.

Eerste verdieping:

Ruime overloop met toegang tot de omliggende vertrekken; 3 royale slaapkamers waarvan 1 van ca. 15 m2 met inloopkast/bergruimte; badkamer voorzien van een wasmeubel met dubbele wastafel, douche en 2e toilet.

Tweede verdieping:

Royale bergzolder, middels een vlizotrap bereikbaar.

Buitenom:

De diepe, royale achtertuin met sfeervolle overkapping en aparte berging biedt een heerlijke plek om te ontspannen en te genieten van de buitenlucht. Parkeergelegenheid is er op de eigen oprit en ruimschoots in de omgeving.

Het dorp Kollumerzwaag (Kollumersweach):

Deze woning is in het centrum van Kollumerzwaag, op loopafstand van de voorzieningen, waaronder diverse soorten winkels, een supermarkt, een basisschool, horeca en sportverenigingen. Het totaal aantal inwoners bedraagt circa 3.100.

Het dorp De Westereen bevindt zich op 3 km afstand, waar een uitgebreid winkelaanbod te vinden is en vanwaar de trein vertrekt in de richting van Groningen en Leeuwarden. Het dorp is centraal gelegen tussen de grotere plaatsen als Buitenpost en Kollum ten oosten hiervan en Dokkum en Burgum ten noorden en westen, en tevens centraal tussen Groningen en Leeuwarden op een gemiddelde afstand van ca. 40 km. Sinds de komst van de Centrale As (autoweg) vertrek je snel in alle windrichtingen.

Dit is jouw kans om eigenaar te worden van een stukje historie met alle gemakken van vandaag. Foarwei 58 in Kollumerzwaag is meer dan een huis, het is een thuis met een verhaal.

