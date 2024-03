Twee nepbankmedewerkers door politie opgepakt

ma 4 maart 2024, 9.51 uur

DOKKUM - Een vrouw uit Dokkum werd vrijdagmiddag opgelicht door twee nepbankmedewerkers. De politie wist dezelfde dag een man en een vrouw aan te houden voor deze oplichting. Het gaat om een 21-jarige vrouw en een 24-jarige man. Het duo werd aangehouden in Groningen en ze worden verdacht van betrokkenheid bij de oplichting.

Het slachtoffer van het duo woont aan de Dongeradyk in Dokkum en kreeg bezoek. Deze zogenaamde bankmedewerker waarschuwde haar voor frauduleuze geldopnames van haar bankrekening. De man verbleef ruim 2 uur bij het slachtoffer in de woning en wist de vrouw met hulp van een compagnon op slinkse wijze de bankpas en pincode afhandig te maken.

Elders in Dokkum werd de bankpas vervolgens gebruikt voor de aanschaf van goederen en een geldopname. Dankzij de snelle inzet van de politie konden de twee later worden aangehouden in Groningen.

In de voorgaande weken werden er in Dokkum meer slachtoffers gemaakt. Bewoners van de Dongeradyk, Mockemastrjitte en het Bonifaciusplein kregen te maken met soortgelijke bankfraudezaken. De bewoners werden gebeld door een zogenaamde bankmedewerker en gedurende langdurige geraffineerde telefoongesprekken werd hen de pincode ontfutseld. Vervolgens kwam er compagnon langs die hen de bankpas afhandig maakte. Alle zaken zijn bij de recherche in onderzoek.



Door langdurig op het gemoed van slachtoffers in te spreken en door de suggestie te wekken dat er veel overleg wordt gevoerd met de regionale bankfilialen, wordt er vertrouwen gewonnen. De verdachten gaan netjes gekleed en spreken veelal accentloos Nederlands. "De man klinkt en oogt als iemand die echt van de bank is", zei een gedupeerde.

De politie blijft waarschuwen voor deze vorm van oplichting. "De meest effectieve manier om dit fenomeen aan te pakken is het voorkomen van nieuwe slachtoffers. Spreek over deze vormen van oplichting met je naasten en waarschuw potentiële slachtoffers. Een bankmedewerker of politieagent komt nooit langs om een bankpas of kostbaarheden mee te nemen of te controleren."