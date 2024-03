Start aanleg kunstgrasveld in Harddraverspark

di 27 februari 2024, 17.39 uur

DOKKUM - Met een symbolische eerste actie heeft wethouder Rebecca Slijver de start van de aanleg van een nieuw kunstgrasveld voor voetbalvereniging VV Dokkum ingeluid. Dit moment vond plaats in het Harddraverspark, waar het veld een centraal onderdeel zal vormen van het nieuw te ontwikkelen park.

Zowel wethouder Slijver als de voorzitter van VV Dokkum zijn blij. De ceremoniële aftrap werd verzorgd door wethouder Slijver, die de eerste grondplaat nabij het toekomstige veld plaatste.

"Ik bin bliid dat wy sa fier binne. De earste skep giet de grûn yn. Der sille noch mear folgje," deelde Slijver enthousiast mee. De voorzitter van VV Dokkum, Herman Bakker, uitte eveneens zijn tevredenheid over de voortgang: "Hoe eerder het veld klaar is, hoe beter het voor de club is."

De voorbereidende werkzaamheden voor het kunstgrasveld zijn al even bezig. Aan het eind van de zomer 2023 werd op de locatie van het nieuwe veld al zand aangevoerd. In verband met de slappe ondergrond was het nodig extra zand aan te brengen. Door het gewicht van het zand, wordt de ondergrond samengedrukt.

Na het egaliseren van de ondergrond, wordt een sporttechnische laag aangebracht die essentieel is voor de kwaliteit van het spel. Deze laag zorgt voor een betere schokabsorptie en verhoogt de veerkracht van het kunstgras. Vervolgens wordt een dempend ondertapijt geplaatst, waarna de kunstgrasmat zelf wordt uitgerold.

De afronding van het veld bestaat uit het aanbrengen van lijnen, het instrooien met kurk en het plaatsen van hekwerken, ballenvangers en doelen. Als de werkzaamheden vlot verlopen dan is het veld eind mei 2024 speelklaar. De uitvoering van de werkzaamheden is in handen van de bedrijven Van Kessel en KWS.