3 tips voor jou als kersverse moeder

di 27 februari 2024, 11.02 uur

DOKKUM - Ben je net moeder geworden van een prachtige zoon of dochter? Dan komt er natuurlijk een hele hoop op je af. In de weken voorafgaand aan de bevalling heb je waarschijnlijk al meerdere malen nagedacht over dingen die je echt nodig hebt en zal het overgrote deel dan ook al zijn aangeschaft. Naast de babykamer, kinderwagen en wat kleertjes zijn er natuurlijk nog veel meer dingen die jij nodig hebt om het jezelf een stuk makkelijker te maken en je kleintje het comfortabeler. Daarom hebben wij 3 tips voor je, voor wanneer je net bevallen bent van een zoon of dochter. Overigens zijn dit ook ontzettend leuke ideeën om te vragen bij een babyshower of als kraamcadeau.

Kies voor een goede luiertas

Als jonge moeder is alles nieuw. Hoe fijn is het dan, wanneer je op pad gaat met je kleintje, je niet bang hoeft te zijn dat je iets vergeet? Bekijk daarom snel voor een uitgebreid aanbod luiertassen bij bijvoorbeeld Travelbags. Het voordeel van deze tassen, is dat ze eruitzien als een normale handtas en dus ook perfect passen bij je outfit. Het enige verschil met een luiertas, is dat ze zijn voorzien van allemaal kleine vakken, die speciaal zijn gemaakt voor bijvoorbeeld de luiers, flesjes en alle andere spullen die je als moeder nodig hebt wanneer je met je kleintje op pad gaat.

Telefoontasje

Met een kleintje heb je natuurlijk je hand regelmatig vol. Daarnaast is de kans groot dat je ook regelmatig moet bukken, omdat je de kleine uit de box moet halen. Je kunt je dan dus wel voorstellen dat het allesbehalve handig is om je telefoon continu in de broekzak te moeten houden. Een telefoontasje biedt dan uitkomst. Zo is dus niet alleen een luiertas een must, maar kun je bij Travelbags ook terecht praktische telefoontasjes, zodat jij je telefoon overal en altijd bij de hand hebt, maar ook niet bang hoeft te zijn dat hij uit je broek kan vallen. We kunnen je namelijk verzekeren dat je op het moment je met je baby bezig bent, je niet meer denkt aan je telefoon. Je kunt dus maar beter het zekere voor het onzekere nemen, want een kersverse moeder zonder telefoon om de eerste geluidjes van haar baby op te nemen kan natuurlijk niet.

Neem de tijd voor jezelf

Naast de eerdergenoemde twee praktische tips, is het als jonge moeder ook belangrijk om af en toe even aan jezelf te denken. Nu snappen we echt wel dat het 24 uur per dag de kleine is die je aandacht vraagt, maar hoe fijn is het om af en toe even een uurtje op pad te gaan voor jezelf. Spreek bijvoorbeeld af met een vriendin in de stad of ga even lekker een rondje lopen. Je zult zien en vooral ook merken dat je hier een totaal ander mens van wordt. Vooral in de herfst- en wintermaanden, is het allesbehalve prettig om de hele dag binnen te moeten zitten. Voor je het weet heb je het gevoel alsof de muren op je afkomen in huis.