Open dag pakhuis, Friese Rijders blijven klaarstaan voor hulp aan Oekraïne

zo 18 februari 2024, 22.23 uur

HAULERWIJK - De nood is hoog in Oekraïne. De Friese Rijders zetten zich met man en macht in voor humanitaire hulp in de vorm van 100.000 gevulde bananendozen. De dozen zijn gevuld met primaire levensmiddelen en worden uitgedeeld aan de meest hulpbehoevenden.

Dankbaarheid uit Oekraïne

Een contactpersoon van de organisatie in Oekraïne liet deze week weten: "Mensen in Nederland, het is niet onder woorden te brengen hoe enorm veel impact jullie hebben door dit bananendoos-project.

Het geeft mensen hoop, doorzettingsvermogen, nieuwe energie, gevoel van medeleven, blijdschap door een glimlach en tranen. Ik doe dan ook een dringende oproep om te doneren zodat we hier honderdduizenden mensen kunnen bereiken!"

Volle kracht in pakhuis Haulerwijk

In het pakhuis van de organisatie van de Friese Rijders worden de gebrachte dozen nagelopen en nog meer dozen samengesteld met de boodschappen die grootschalig worden ingekocht. Gedurende drie dagen wordt er door circa 45 vrijwilligers hard gewerkt, dit betreft zowel Nederlandse vrijwilligers als ook Oekraïners die hier tijdelijk verblijven.

Inmiddels is er opgeschaald naar het kunnen inpakken van duizend tot vijftienhonderd dozen per dag.

Van harte welkom

De achterban van de Friese Rijders is inmiddels enorm, ook in Drenthe en Groningen en daarbuiten. Om iedereen de gelegenheid te bieden een kijkje te nemen, is er komende vrijdag een open (pak)huis.

Vrijdag 23 februari is men tussen 10.00 en 16.00 uur van harte welkom, de koffie en thee staat klaar. Tussen 12.00-13.00 uur is er een kroket of frikandel te krijgen.

Twee jaar oorlog

Zaterdag is de Russische inval twee jaar geleden. Door de Friese Rijders zijn er inmiddels 1.600 fakkels uitgedeeld in Friesland, Groningen en Drenthe. Er is een oproep gedaan om deze op zaterdagavond te ontsteken.

Oproep voor hygiënisch en medisch materiaal

Elk transport gaan er ook nog medische en hygiëne-goederen mee. Hierbij valt te denken aan verbanden, zeep, infuusmateriaal, naalden en spuiten, luiers en incontinentiemateriaal. Ook dit mag gebracht worden bij het pakhuis aan de Leeksterweg 59 in Haulerwijk of bij één van de andere brengpunten.

Kijk voor meer info op www.frieserijders.nl